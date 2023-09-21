73-летний мужчина попытался поджечь здание клиники, специализирующейся на абортах

Пожилой мужчина признал себя виновным в попытке поджога клиники репродуктивного здоровья. Об этом сообщает AP News.

По версии следствия, 20 мая 73-летний пенсионер из штата Иллинойс подъехал на своем автомобиле к зданию клиники и протаранил парадный вход, чтобы устроить там пожар. Впоследствии агенты ФБР провели обыск в его машине, в ходе которого там нашлись бутылки с бензином, топор, сигнальные ракеты, старые покрышки, коробка спичек.

19 сентября мужчина признал себя виновным в попытке поджога с целью повреждения чужого имущества.

Согласно федеральному закону, обвиняемый может лишиться свободы на срок от пяти до 20 лет, его также могут обязать выплатить штраф в размере до $250 тыс. и возместить ущерб собственнику поврежденного здания.

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