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73-летний мужчина попытался поджечь здание клиники, специализирующейся на абортах

В США пожар в клинике планового аборта устроил 73-летний мужчина

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David Royal/AP

Пожилой мужчина признал себя виновным в попытке поджога клиники репродуктивного здоровья. Об этом сообщает AP News.

По версии следствия, 20 мая 73-летний пенсионер из штата Иллинойс подъехал на своем автомобиле к зданию клиники и протаранил парадный вход, чтобы устроить там пожар. Впоследствии агенты ФБР провели обыск в его машине, в ходе которого там нашлись бутылки с бензином, топор, сигнальные ракеты, старые покрышки, коробка спичек.

19 сентября мужчина признал себя виновным в попытке поджога с целью повреждения чужого имущества.

Согласно федеральному закону, обвиняемый может лишиться свободы на срок от пяти до 20 лет, его также могут обязать выплатить штраф в размере до $250 тыс. и возместить ущерб собственнику поврежденного здания.

Ранее россиянин поджег автомобиль бизнес-леди, а его друг спалил принадлежащий ей магазин.

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