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В Самаре ищут пропавшую девочку со шрамами на лбу и щеках

В Самаре пропала девятилетняя девочка со шрамами на лбу и щеках

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Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Самарской области/VK

В Самаре полиция и добровольцы сутки ищут девятилетнюю Полину Пискун. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Самарской области.

Девочка пропала 20 сентября: она ушла из Железнодорожном районе, с тех пор ее местонахождение неизвестно. На вид девочке 13 лет, рост 130 см. У нее худощавое телосложение и русые волосы до плеч. Из особых примет у пропавшей шрамы: на лбу справа и на левой щеке.

Ребенок был одет в бежевый спортивный костюм и зеленую футболку и серые кроссовки.

Ранее в Санкт-Петербурге 11-летняя девочка пропала по дороге в музыкальную школу.

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