Мужчина 7 лет копил на новый iPhone, складывая монеты в 19-литровую бутылку

Мужчина из Малайзии семь лет копил на новый iPhone 14, пишет Mothership. Все это время он складывал монеты в пустую 19-литровую бутылку.

Как рассказал Мухаммад Хафиз Абдул, он начал откладывать монеты в 2016 году и не ожидал, что это продлится так долго. Сначала он хранил монеты в кружках, а когда места стало не хватать, взял в качестве копилки 19-литровую пустую бутылку из-под воды.

Чтобы монет было больше, мужчина специально разменивал на них банкноты. Увидев, что бутылка за 7 лет полностью забилась, малазиец решил разрезать ее и подсчитать, сколько денег ему удалось накопить.

С помощью семьи Мухаммад за три часа выяснил, что в бутылке было $1100. На эту сумму Абдул купил новый iPhone 14. Когда мужчину спросили, планирует ли он снова копить деньги, тот ответил, что не будет этого делать, поскольку этот процесс довольно утомительный.

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