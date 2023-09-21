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Мужчина 7 лет копил на новый iPhone, складывая монеты в 19-литровую бутылку

Mothership: малазиец 7 лет копил на iPhone и складывал монеты в 19-литровую бутылку

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Мужчина из Малайзии семь лет копил на новый iPhone 14, пишет Mothership. Все это время он складывал монеты в пустую 19-литровую бутылку.

Как рассказал Мухаммад Хафиз Абдул, он начал откладывать монеты в 2016 году и не ожидал, что это продлится так долго. Сначала он хранил монеты в кружках, а когда места стало не хватать, взял в качестве копилки 19-литровую пустую бутылку из-под воды.

Чтобы монет было больше, мужчина специально разменивал на них банкноты. Увидев, что бутылка за 7 лет полностью забилась, малазиец решил разрезать ее и подсчитать, сколько денег ему удалось накопить.

С помощью семьи Мухаммад за три часа выяснил, что в бутылке было $1100. На эту сумму Абдул купил новый iPhone 14. Когда мужчину спросили, планирует ли он снова копить деньги, тот ответил, что не будет этого делать, поскольку этот процесс довольно утомительный.

Ранее стало известно, что на iPhone 15 Pro выйдут популярные консольные игры с качественной графикой.

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