Школьники из Челябинска получили ожоги во время уроков

В Челябинске родители написали заявление в прокуратуру после того, как дети получили ожоги глаз в школе. Об этом сообщает «Агентство чрезвычайных новостей».

Инцидент произошел 19 сентября, но известно об этом стало только сейчас. Дети из школы №47 просидели два урока в кабинете, где были установлены и включены ультрафиолетовые лампы. Источники света находились возле доски, поэтому дети подверглись их воздействию.

После уроков школьники пожаловались родителям на проблемы со зрением. В травмпункте выяснилось, что дети получили слабые ожоги глаз. Всем прописали необходимые препараты для лечения.

По словам медработников, повреждения незначительные, поэтому Прокуратура не станет на сторону родителей. Тем не менее, одна из женщин уже подала необходимые документы в инстанцию.

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