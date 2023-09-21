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В Северной Осетии туристы попали под камнепад

Mash: 11 туристов попали под камнепад в Северной Осетии

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Shutterstock

В Северной Осетии туристическая группа альпинистов попала под камнепад. Об этом сообщает Mash Gor.

По информации источника, группа туристов из 11 человек совершала подъем на потенциально активный стратовулкан Казбек. На высоте около 3,1 тыс. метров альпинистов накрыла каменная лавина.

В результате попадания под камнепад одна женщина получила серьезные травмы — об их локализации и характере ничего не сообщается. На помощь альпинистам направились сотрудники МЧС. Отряд спасателей тренировался рядом с местом, где туристы поднимались на Казбек, отмечает источник.

Прочие детали и обстоятельства инцидента на текущий момент не уточняются. О состоянии других членов туристической группы ничего неизвестно.

Ранее специалисты назвали самые травмоопасные курорты России по итогам туристического сезона.

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