Россиян призвали меньше «тусоваться» из-за роста заболеваемости в России

Эпидемиолог, доктор медицинских наук, академик Геннадий Онищенко в эфире «Радио 1» прокомментировал сообщения о том, что спрос на противовирусные препараты и маски в России в первой половине сентября вырос почти в два раза относительно предшествующего периода. Собеседник пояснил, что рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19 обусловлен погодными изменениями и началом нового учебного года.

«Носить маски сегодня не надо. Но в тех коллективах, регионах, где будет подъем заболеваемости, могут попросить надевать маски, и эту просьбу нужно будет выполнить. Следите за своим питанием, режимом труда и отдыха, меньше тусуйтесь, больше бывайте на свежем воздухе», — сказал Онищенко.

При этом он отметил, что на сегодняшний день в срочном порядке вакцинироваться от коронавируса не нужно, поскольку в России высок процент людей, уже сделавших прививку, а также переболевших.

Вирусолог Виктор Ларичев в свою очередь счел маловероятным введение жестких ограничений из-за COVID-19. По его словам, локальные ограничительные меры могут вводить в школах, если там будет большое количество заразившихся.

Ранее россиянам рассказали, сколько может длиться простуда и когда стоит обратиться к врачу.