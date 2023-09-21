В Москве пенсионерка лишилась 25 млн рублей из накоплений мужа после звонка мошенников

В Москве 78-летняя пенсионерка сняла для мошенников все сбережения мужа и передала их сообщнице аферистов. Об этом сообщает МВД Медиа.

Злоумышленники связались с женщиной и представились сотрудниками правоохранительных органов. В ходе беседы они убедили пожилую москвичку, что ей необходимо направить им все средства.

Женщина села в вызванное мошенниками такси и в отделении банка сняла 25 миллионов рублей. После этого она передала средства неизвестной. Спустя некоторое время она поняла, что это были мошенники и обратилась в полицию.

Сообщницу аферистов задержали в Ростове-на-Дону. Суд отправил 58-летнюю россиянку под домашний арест. На данный момент остальных злоумышленников ищут.

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