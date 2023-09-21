В Шахтерске приятель заставил мужчину отрезать себе оба уха, угрожая отобрать квартиру

Житель Сахалина попал в плен собутыльника и остался без обоих ушей, его мучитель проведет 10 лет в колонии. Об этом сообщает пресс-служба Углегорского городского суда.

В сентябре 2022 года обвиняемый пришел домой к знакомому, где они распивали алкоголь на протяжении нескольких дней. Вскоре мужчины поссорились, гость ударил ножом хозяина квартиры в область грудной клетки и потребовал у него 750 тысяч рублей.

Получив отказ, решил действовать еще более жестоко: снова бил ножом и топором, а после заставил владельца жилья отрезать себе уши. Злоумышленник не позволил мужчине уйти из квартиры, а запер на балконе.

Пострадавшего госпитализировали, в отношении его мучителя возбудили уголовное дело. Решением суда житель Шахтерска признан виновным, ему назначено наказание в виде 10 лет колонии строгого режима.

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