В Петербурге группа подростков устроила стрельбу из пневматики на детской площадке

В Петербурге в руки подростков попал пневматический пистолет, они устроили стрельбу около жилых домов. Об этом сообщает Moika78.ru.

20 сентября горожане обратились в полицию, заявив о том, что во дворе жилого дома компания из шести-семи человек в возрасте 13-14 лет играют с оружием.

Судя по полученному дежурными сообщению, в тот момент на детской площадке уже шла стрельба. Изъяли ли в итоге правоохранители пистолет у несовершеннолетних — неизвестно.

По некоторым данным, во время инцидента могла пострадать 14-летняя школьница, именно в ее сторону сверстники якобы и открыли огонь. Информация проверяется.

Ранее старшая по подъезду не пустила на детскую площадку мать с ребенком из соседнего дома.