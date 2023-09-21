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Девочка пропала по дороге в музыкальную школу в Петербурге

«Фонтанка»: в Петербурге девочка пропала по дороге в музыкальную школу

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Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер/VK

В центре Петербурга 11-летняя девочка ушла в музыкальную школу и пропала, ребенка ищут волонтеры и полиция. Об этом сообщает «Фонтанка».

Сотрудники полиции и волонтеры отряда «ЛизаАлерт» ищут пропавшую школьницу. 20 сентября 11-летняя девочка вышла из дома по улице Марата и направилась на занятия в музыкальную школу.

В образовательном учреждении ребенок так и не появился, домой она также не вернулась, родные не смогли дозвониться до дочери — ее телефон оказался выключен.

Пропавшая была одета в черную куртку с белой кофтой, черные брюки. С собой у девочки был рюкзак и красная рубашка.

Ранее в Китае родители пропавшего 12 лет назад мальчика нашли его, когда попали в ДТП.

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