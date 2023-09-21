Принятое ровно год назад, в День Российской государственности, решение о проведении референдума в Запорожье, Херсонщине, Луганской и Донецкой народных республиках политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Бобров называет символичным и важнейшим для страны.

По словам эксперта, воссоединение исконно российских регионов со своей исторической Родиной стало очередной вехой в процессе объединения российских земель и восстановления нашего государства на международной политической арене в эпоху действующего президента России Владимира Путина.

«Без личного участия главы государства в принятии ключевых, вернее сказать, исторических решений, история современной России сложилась бы совершенно иначе. Не было бы возмездия террористам, проливавшим невинную кровь в Чеченских конфликтах, не было бы борьбы с международным терроризмом в Сирии, не состоялось бы возвращение Крыма в родную гавань, не началась бы денацификация территорий, подконтрольных киевскому режиму», — считает Константин Бобров.

Политолог убежден в том, что уверенная и независимая внешняя политика, проводимая Кремлем, вернула России роль одного из ключевых центров в формирующейся системе международных отношений.

«Чуть больше года назад 99% жителей ДНР, 98% проживающих в ЛНР, 93% населения Запорожье и 87% жителей Херсонщины приняли решение о воссоединении с Россией.

Благодаря всенародной поддержке российской общественности и последовательной позиции президента воссоединение состоялось», — констатирует эксперт, добавляя, что так начался совершенно новый этап в истории России.

Бобров уверен, что новый этап в истории государственности будет неразрывно связан с научно-техническим, экономическим, социальным, культурным и политическим развитием страны, которая во всех сферах будет добиваться значительных достижений.

21 сентября в РФ отмечают День зарождения российской государственности. Праздник был утвержден с целью консолидации общества, воспитания и развития патриотических и гражданских чувств.