Мошенники обворовали экс-генерала КГБ и главного охранника Ельцина на 13 млн рублей

Мошенники обворовали на 13 млн рублей бывшего генерала КГБ Александра Стерлигова, который был охранником экс-президента России Бориса Ельцина. Об этом сообщает Mash.

По данным источника, экс-генерала обманули телефонные мошенники. Ему позвонил якобы сотрудник оператора сотовой связи, который под предлогом переподключения абонентов к новым вышкам попросил Стерлигова зайти в банковское приложение.

Сразу после входа в приложение с бывшим охранником президента начал общаться аферист, представившийся сотрудником банка. Он сообщил о якобы попытке кражи денег со счета и предложил перевести средства на «безопасный счет» с повышенной процентной ставкой — Стерлигов согласился и отправил мошенникам 1,6 млн рублей.

Экс-генерал также дал преступникам доступ к банковским сервисам. Мошенникам удалось похитить у Стерлигова облигации на общую сумму около 11 млн рублей.

Общая сумма финансового ущерба составила около 13 млн рублей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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