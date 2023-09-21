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Мошенники обворовали экс-генерала КГБ и главного охранника Ельцина на 13 млн рублей

Mash: мошенники обворовали экс-генерала КГБ Стерлигова, который охранял Ельцина

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Артем Геодакян/ТАСС

Мошенники обворовали на 13 млн рублей бывшего генерала КГБ Александра Стерлигова, который был охранником экс-президента России Бориса Ельцина. Об этом сообщает Mash.

По данным источника, экс-генерала обманули телефонные мошенники. Ему позвонил якобы сотрудник оператора сотовой связи, который под предлогом переподключения абонентов к новым вышкам попросил Стерлигова зайти в банковское приложение.

Сразу после входа в приложение с бывшим охранником президента начал общаться аферист, представившийся сотрудником банка. Он сообщил о якобы попытке кражи денег со счета и предложил перевести средства на «безопасный счет» с повышенной процентной ставкой — Стерлигов согласился и отправил мошенникам 1,6 млн рублей.

Экс-генерал также дал преступникам доступ к банковским сервисам. Мошенникам удалось похитить у Стерлигова облигации на общую сумму около 11 млн рублей.

Общая сумма финансового ущерба составила около 13 млн рублей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее юрист раскрыл самые распространенные схемы мошенничества.

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