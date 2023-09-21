В Москве зарегистрирован «бархатный» рекорд температур

В ночь на 21 сентября в Москве установили рекорд ночной температуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр обработки и визуализации метеорологической информации «Фобос».

По данным центра, ночью в Москве температура держалась на отметке выше 16℃. Предыдущий рекорд был установлен в 2015 году и составил 13℃. Отмечается, что июльская норма ночной температуры в Москве ниже, чем зафиксированная минувшей ночью, — она составляет 13,5℃.

До этого синоптик Евгений Тишковец заявил, что в Москве был установлен рекорд температуры для 20 сентября.

По словам синоптика, к 15:00 20 сентября на базовой метеостанции ВДНХ воздух прогрелся до +24,3°C, а на Балчуге — до +24,9°C.

Тишковец отметил, что предыдущий рекорд для 20 сентября держался с 1937 года. Тогда воздух прогрелся до +24,2°C.

При этом ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявляла, что сентябрь в 2023 году может войти в топ-10 самых сухих за всю историю метеонаблюдений, потому что в этот период был зафиксирован дефицит осадков.

Ранее в Дагестане впервые за четыре года выпал летний снег.