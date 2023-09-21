Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Москве зарегистрирован «бархатный» рекорд температур

«Фобос»: ночная температура в Москве установила рекорд и превысила летнюю норму

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В ночь на 21 сентября в Москве установили рекорд ночной температуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр обработки и визуализации метеорологической информации «Фобос».

По данным центра, ночью в Москве температура держалась на отметке выше 16℃. Предыдущий рекорд был установлен в 2015 году и составил 13℃. Отмечается, что июльская норма ночной температуры в Москве ниже, чем зафиксированная минувшей ночью, — она составляет 13,5℃.

До этого синоптик Евгений Тишковец заявил, что в Москве был установлен рекорд температуры для 20 сентября.

По словам синоптика, к 15:00 20 сентября на базовой метеостанции ВДНХ воздух прогрелся до +24,3°C, а на Балчуге — до +24,9°C.

Тишковец отметил, что предыдущий рекорд для 20 сентября держался с 1937 года. Тогда воздух прогрелся до +24,2°C.

При этом ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявляла, что сентябрь в 2023 году может войти в топ-10 самых сухих за всю историю метеонаблюдений, потому что в этот период был зафиксирован дефицит осадков.

Ранее в Дагестане впервые за четыре года выпал летний снег.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях