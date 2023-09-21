В Крыму заявили о массовых информатаках и вбросах

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил о массовых информационных атаках, вбросах и фейках, которые поступают со стороны Украины относительно ситуации на полуострове.

«Мы доверяем только официальной информации и активно отслеживаем массовые информационные атаки, вбросы и фейки», — написал Крючков в своем Telegram-канале.

Чиновник добавил, что после проверки всей информации она незамедлительно сообщается.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что украинские власти предприняли попытку атаковать объекты на территории Российской Федерации с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате операции противовоздушной защиты над акваторией Черного моря и территорией Крыма было уничтожено 19 украинских БПЛА. Также были сбиты по одному БПЛА над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей.

Подразделения противовоздушной обороны успешно справились с задачей нейтрализации угрозы и нанесли удар по вражеским БПЛА, указали в военном ведомстве.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.