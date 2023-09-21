Россиянам назвали признаки мошенников в онлайн-торговле

Чтобы не остаться без денег и без товара одновременно, интернет-покупателю следует обращать внимание на неправдоподобное имя домена, подозрительную обратную связь и обилие рекламы. Об этом «Газете.Ru» рассказал финансовый эксперт Алексей Леонов.

«Опечатки, странные расширения или отсутствие SSL-сертификата (https вместо http) могут указывать на мошенников. Также злоумышленники нередко создают копии дизайна или домена популярных брендов, меняя несколько букв в названии, а затем предлагают товары по сниженным ценам», — предупредил эксперт.

Еще один сигнал, сигнализирующий о мошенниках, — неполная юридическая информация и контакты.

«Помимо формы обратной связи и телефонов на сайте продавца должно значиться, как минимум, официальное название компании, по которому вы сможете, к примеру, узнать на сайте ФНС, не связана ли фирма или ее директор с какими-то судебными делами», — добавил он.

Обратить внимание следует и на отсутствие «истории» продавца.

«Конечно, не стоит абсолютно всех новичков в бизнесе считать потенциальными мошенниками, но все же слишком «свежая» учетная запись или дата регистрации сайта должны навести осторожного покупателя на подозрения», — подчеркнул Леонов.

Среди прочих признаков эксперт отметил неточности или несоответствия в описании товаров. Это может указывать на поспешное копирование информации с сайтов надежных продавцов. А также подозрительную обратную связь.

«Отрицательные оценки или отсутствие отзывов — тревожный сигнал. Впрочем, слишком много позитива также должно насторожить: не исключено, что такие отзывы «рисуют» специально нанятые люди, а то и вовсе — компьютерная программа. И уж точно не стоит слепо доверять отзывам на сайте продавца. Лучше всего поискать их на специальных интернет-площадках», — рекомендовал он.

Сомнение должно вызвать и обилие рекламы.

«Например, «последняя распродажа» и тому подобное. «Поставить на счетчик» потенциального клиента — этим распространенным психологическим приемом, побуждающим к немедленной покупке, активно пользуются как недобросовестные продавцы, так и мошенники», — отметил эксперт.

К опасным признакам также относятся ненадежные способы регистрации и оплаты. Например, требование внести предоплату, особенно через анонимные платежные системы или на карту частного лица.

«Обратите внимание на слишком низкую цену товара. Если будущая сделка выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, вероятно, так оно и есть», — добавил он.

При этом даже оплата при получении товара или наложенный платеж не всегда спасают от мошенничества, ведь нередко в коробке оказываются дешевые подделки или совершенно неожиданные предметы, от куска бумаги до наполнителя для кошачьего туалета. Поэтому лучше договориться с продавцом о возможности проверить содержимое посылки до оплаты или воспользоваться услугой «Проверка комплектности», заплатив чуть больше, но избежав риска столкновения с аферистом, резюмировал Леонов.

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