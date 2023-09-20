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В Москве женщина и ребенок едва не разбились во время поездки в лифте на 21-й этаж

В Москве мать и сын пережили двойное падение лифта, когда возвращались домой

В жилом комплексе на юго-востоке Москвы рухнул лифт с пассажирами. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

30-летняя жительница многоэтажки в районе Лефортово зашла в лифт со своим трехлетним сыном на уровне подземного паркинга. Мать с ребенком ехали в квартиру на 21-м этаже, но в районе 16-го этажа подъемник сорвался.

Страховочные механизмы сработали после того, как пострадавшие пролетели вниз полтора этажа, однако через несколько мгновений падение повторилось. Затем лифт медленно поехал вниз и довез испуганных пассажиров до первого этажа.

«Нас дважды тряхануло, потом мы медленно ехали вниз», — рассказала еще шокированная женщина, обнимая ребенка.

Лифты, установленные в ЖК «Красноказарменная 15», давно вызывают опасения жильцов. Претензии к оборудованию начались еще зимой. Как рассказала пострадавшая этим вечером женщина, ее соседи уже писали жалобы в управляющую компанию, обращались в прокуратуру и жилищную инспекцию.

«1 февраля — семья с ребенком, весной упал рабочий, повредил спину», — отметила горожанка. По данным источника, по факту сегодняшнего происшествия она уже написала заявление в полицию.

Ранее москвич сорвался в шахту лифта на стройке в Перми из-за ошибки приложения для навигации.

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