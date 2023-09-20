На Филиппинах турист-безбилетник устроил дебош и напал на сотрудников аэропорта

Пассажир не заплатил за такси и устроил дебош в аэропорту, когда его попросили предъявить билет на самолет. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел 14 сентября в третьем терминале Международного аэропорта имени Ниноя Акино в Маниле. В здание ворвался мужчина, которого преследовал водитель такси. Как рассказал последний, пассажир выскочил из его машины, как только она остановилась у терминала, и не заплатил за проезд.

Нарушителя остановили охранники аэропорта и попросили его предъявить проездные документы, однако продемонстрировать свой билет на самолет мужчина не смог. Он стал кидаться на окружающих, проявляя агрессию и провоцируя хаос в работе аэровокзала.

В итоге, чтобы остановить туриста, потребовались усилия нескольких человек. Дебоширом оказался житель США. Его обвинили в нападении на сотрудников службы безопасности аэропорта и полицейских.

Мотивы туриста к настоящему времени остаются неясными. Администрация аэропорта и правоохранительные органы проводят расследование по факту произошедшего.

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