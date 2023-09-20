Екатерину Шульман* оштрафовали на 50 тысяч рублей

Политолога Екатерину Шульман (признана в РФ иностранным агентом) оштрафовали на 50 тыс. рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в материалах, опубликованных в ее социальных сетях. Об этом со ссылкой на пресс-службу Мещанского суда Москвы сообщает ТАСС.

В сообщении указано, что суд признал политолога виновной в производстве материалов с использованием интернета без указания на то, что они произведены и распространены иностранным агентом.

В августе 2022 года Мещанский суд Москвы оштрафовал Шульман в ее день рождения на 10 000 рублей за нарушение закона об иноагентах.

В апреле 2022 года Екатерину Шульман вместе с журналистами Юрием Дудем (признан в РФ СМИ-иноагентом) и Алексеем Семеновым (признан в РФ иностранным агентом), карикатуристом Сергеем Елкиным (признан в РФ иностранным агентом) и основателем и шеф-редактором The Insider (Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций) Романом Доброхотовым (признан в РФ иностранным агентом) внесли в список иноагентов. За несколько дней до этого политолог уехала из России в качестве стипендиата фонда Роберта Боша. При этом она заявила, что не претендует на статус полноценного эмигранта и не собирается изображать «большую жертву репрессий, чем есть на самом деле».

Позднее Замоскворецкий суд Москвы отказался исключать Шульман из списка иноагентов. Политолог подавала иск к Министерству юстиции РФ.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.