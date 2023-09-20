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В московском клубе открестились от нападения охраны на посетительниц: супергрубой силы не было

В клубе «Студио 46» объяснили, как посетительница попала в реанимацию: на нее упала подруга

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Жительница Москвы получила перелом ребер и тяжелую травму грудной клетки после отдыха в караоке-клубе «Студио 46», откуда ее с подругой вытолкали после закрытия. Менеджер клуба Светлана заявила «Газете.Ru», что девушки сами нападали на сотрудников, а травмы посетительница получила, когда на нее упала подруга. По версии клуба, «супергрубой силы» к гостям не применялось.

«Девушки отдыхали в клубе, находились в сильном алкогольном опьянении, падения были уже в клубе. В конце рабочего дня клуб закрывался, девушки начали агрессировать на персонал. Охрана, соответственно, среагировала, вывела девушек на улицу, без применения сил, просто вынесли аккуратно. Все сотрудники адекватные. Девушки начали ломиться обратно в клуб, поломали нам дверь, очень были боевые. Охранники выполнили свою работу, так как была проявлена агрессия в адрес персонала. Я присутствовала лично, какой-то супергрубой силы было не было применено. Девушки дрались, в глаза лезли охране. Охранники просто их вывели из клуба одну агрессировавшую девушку, вторая следом вышла на своих ногах», — сказала она.

По словам Светланы, одна из посетительниц получила травмы на улице, так как на нее упала подруга.

«Там была девушка покрупнее, и девушка худенькая, которую, как мы потом увидели, забрала скорая. Та, что крупнее, ломилась в клуб обратно, а ее подруга стояла сзади, и крупная девушка упала на другую. Мы тоже разбирали этот вопрос, смотрели камеры клуба, смотрели камеры, которые выходят на улицу, чтобы понимать, как обстояла ситуация. На камерах, которые относятся к уличной стороне клуба, явно видно, что девушка упала на подругу», — отметила сотрудница караоке-клуба.

Как писал Telegram-канал Baza, инцидент произошел в клубе на Новослободской улице. По словам пострадавшей женщины, они с подругой хотели спеть в караоке, но когда наступила их очередь, охранники сообщили, что заведение закрывается. Знакомая пострадавшей отказалась уходить, после чего ее вытолкали из заведения. По словам девушки, она потеряла сознание после того, как пыталась вернуть одному из охранников ботинок. Женщина пришла в себя в карете скорой помощи, врачи диагностировали у нее перелом трех ребер и тяжелую травму грудной клетки.

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