В России предложили ввести пожизненное ограничение свободы педофилов

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с инициативой ввести для осужденных за педофилию пожизненное ограничение свободы, а также ношение электронных браслетов с системой отслеживания. Эти предложения депутат направила в письме главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, сообщает ТАСС.

Лантратова подчеркнула, что в последние годы в России зафиксирован существенный рост подобных преступлений и подчеркнула, что почти половину из них совершили рецидивисты.

«Для усиления административного контроля предлагается внесение изменений в статью 53 Уголовного кодекса РФ с целью установления для осужденных за педофилию лиц в качестве обязательного и безальтернативного дополнительного наказания правового режима пожизненного ограничения свободы», — говорится в обращении депутата к Бастрыкину.

Ограничение свободы, по мнению Лантратовой, должно включать запрет на посещение бывшими преступниками мест массовых скоплений детей, оставление места жительства в определенное время, а также выезд за границы муниципалитета, где проживает педофил.

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