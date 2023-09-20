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В Петербурге суд остановил деятельность комбината на 90 дней после отравления школьников

В Петербурге суд приостановил работу комбината после отравления школьников

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Keystone Press Agency/Global Look Press

В Петербурге суд рассмотрел дело об отравлении более чем 50 учеников и сотрудников школы №608. Об этом сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Правоохранители назначили организации наказание в виде приостановления работы на 90 суток. Отсчет начинается с момента, когда надзорные органы запретили деятельность комбината, то есть с 11 сентября.

Предприятие было вынуждено прекратить работу после того, как у учащихся и персонала школы №608 диагностировали отравление. Позже специалисты выявили у пациентов сальмонеллу. По состоянию на 12 сентября в городских больницах находился 31 ребенок.

По данным Роспотребнадзора, в школе выявили ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

Ранее в Подмосковье мужчина получил более 22 лет лишения свободы за отравления пассажиров в электричках.

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