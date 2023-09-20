Российские сенаторы отказались носить шорты по примеру коллег из США

В конгрессе США сенаторам отменили дресс-код — один из них уже пришел на заседание в толстовке и шортах. Член Совета Федерации РФ Елена Афанасьева заявила «Газете.Ru», что в России подобные послабления в подборе гардероба не обсуждаются. Сенатор считает, что «серьезным людям» положено носить деловую одежду.

«Да мне все равно, что в сенате США происходит, хоть голые пусть ходят. Мы все люди серьезные. И я полагаю, что у серьезного человека в голове есть понимание, что такое дресс-код — для чиновника, для свободных дней, для человека искусства, для вечерних мероприятий. Если у некоторых за границей совсем крыша уехала, еще раз повторю, пусть хоть голые ходят — это их парламент и их люди за них голосуют. Я полагаю, у нас вообще это не обсуждается, потому что все вменяемые абсолютно — что население Российской Федерации, что люди, которые работают в органах власти. Мне кажется, это вообще выведенного яйца не стоит на сегодняшний день, даже обсуждению не подлежит. Есть деловой костюм, который положено носить людям, которые занимаются серьезной деятельностью. Люди творческие могут себе позволить более свободный формат. Но иногда у людей искусства перебор перьев и страз настолько велик, что это даже уже несерьезно смотрится. Но у нас на сегодняшний день тема не обсуждается, потому что есть гораздо более серьезные вопросы, которые должны решаться», — сказала она.

Афанасьева добавила, что деловая одежда дисциплинирует человека, а «джинсы расслабляют».

Еще один российский сенатор, Владимир Джабаров, в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнул, что всю жизнь ходил «в костюме, рубашке и галстуке», а дресс-код в Совфеде действует «негласно».

«Я не знаю, что там придумали американцы, их право, что считают нужным, пусть делают. Но для меня дресс-код обязателен. Я всю жизнь ходил в костюме, рубашке и галстуке, поэтому одеваться на манер Зеленского вообще недопустимо для политика, я считаю. У нас негласно, у нас не такого жесткого указания, но, как правило, все сенаторы-мужчины ходят в костюмах, рубашках, галстуках, женщины — в строгих платьях. Это негласно существует. Я не знаю, есть ли официально, нас никто об этом не предупреждал, так сложилось и было всегда», — пояснил он.

Как сообщал портал Axios, в понедельник лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер уведомил парламентского пристава, что он больше не обязан следить за соблюдением дресс-кода законодателями. Портал уточняет, что поводом для послаблений стало поведение сенаторов, которые начали отказываться от костюмов и галстуков. В частности, политик Джон Феттерман неоднократно являлся на работу в шортах и толстовке.

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