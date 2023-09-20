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Мужчина напал на девочку возле школы во Владивостоке и пытался ее раздеть

Во Владивостоке мужчина напал на ребенка возле школы

В Приморье задержали мужчину, который напал на школьницу и пытался ее раздеть. Об этом сообщается в Telegram-канале Newsbox24.

Инцидент произошел в пригороде Владивостока в лесном массиве возле школы №16 в районе Седанка. По свидетельствам очевидцев, мужчина пытался раздеть девочку, на ее крики прибежали прохожие и смогли задержать злоумышленника.

Окровавленного ребенка педагоги отвели в школу. Задержанного передали полицейским, обстоятельства произошедшего устанавливаются, подробности о состоянии пострадавшей девочки неизвестны.

Ранее петербургский таксист попытался изнасиловать уснувшую по дороге домой 18-летнюю пассажирку.

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