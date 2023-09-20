Российские ученые создали ИИ для выявления опухолей мозга

Ученые химико-биологического кластера ИТМО создали систему на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая может выявлять опухоли мозга по анализу крови. В этой же системе можно определить тип заболевания при его наличии, передает RT со ссылкой на пресс-службу платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Использовать систему на основе ИИ будут для диагностики тяжелых и трудно операбельных опухолей глиального ряда, пояснил заведующий лабораторией химико-биологического кластера ИТМО Антон Пушкин, выступивший руководителем проекта.

Разработка ученых особенно важна на фоне того, что сейчас для выявления опухоли мозга и определения типа заболевания необходимо извлекать ее фрагменты и отправлять их на анализ, поясняют эксперты. Такая операция грозит пациенту инвалидизацией, не исключает риски ошибок при исследованиях и обходится бюджету в 250 тыс. рублей.

Новая система позволит избежать проведение операции – она ставит диагноз, основываясь на анализе плазмы крови. Такой процесс способен удешевить процедуру до 50-70 тыс. рублей.

Действует система так: после забора у пациента плазмы крови из нее специальным прибором выделяют РНК-молекулы. После этого полученные данные анализирует модель машинного обучения, которая выдает определенное число. Судить о характере заболевания можно по тому, выше или ниже полученный результат установленного порога.

Если при операции на постановку диагноза требуется до десяти дней, то ИИ позволит сократить этот период до трех, отмечает Пушкин.

«Решение должно привести к снижению смертности, частоты рецидивов и увеличению общей выживаемости пациентов, – пояснил он. – Эти показатели напрямую зависят от стадии, на которой была выявлена опухоль».

При успешной работе системы и эффективности ее результатов проект планируется распространить и на другие группы опухолей – простаты, желудка, молочных желез и так далее, добавил ученый.

Напомним, ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН ранее создали препарат на основе онколитических вирусов, способный уничтожать раковые клетки при глиобластоме. В оборот его запустят, если он докажет свою эффективность и безопасность.

Ранее также калифорнийские ученые выяснили, что бытовая химия увеличивает риск развития рака у женщин из-за высокого содержания пер- и полифторалкильных веществ и фенолов.