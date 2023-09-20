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Облачная погода и до 22 градусов тепла ожидается в Москве в среду

В Москве пообещали в среду облачную погоду и до 22 градусов тепла

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Vladimir Baranov/Global Look Press

По прогнозу Гидрометцентра России, в среду в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и температурой до +22 градусов. Об этом пишет ТАСС.

Днем в столице столбики термометров поднимутся до 20-22 градусов, а ночью на четверг ожидается +12 градусов. Во второй половине дня возможны кратковременные дожди в отдельных районах.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 6-11 м/с, местами с порывами до 17 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться от +19 до +24 градусов. Ночью на четверг столбики термометров могут опуститься до +9 градусов.

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