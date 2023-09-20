HR-специалисты назвали свои главные страхи на работе

Самый страшный сон HR-специалистов — проблемы с соискателями и сотрудниками. Это показал опрос исследовательско-консалтинговой компании IFORS Research, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

За проблемы с соискателями и сотрудниками (длинное резюме, не справляется с работой, не вышел на работу, проблемные категории) проголосовали 19% респондентов. Также сотрудники HR боятся не найти нужного кандидата, не выполнить план по кандидатам (14%), а также ситуации, когда все уволились или ушли в отпуск и никто не вышел на работу (13%).

Есть и заветная мечта HR-менеджера: сотрудники работают эффективно, понимают друг друга (19%), а за стенами компании собралась очередь из подходящих соискателей, которые хотят стать частью команды (16%).

Каждый третий опрошенный HR-менеджер считает, что наиболее подходящим жанром для фильма или сериала о жизни и работе HR-специалиста является комедия (35%).

С работой HR-специалиста, по мнению их же самих, наиболее созвучны следующие музыкальные жанры: классика (23%), поп (17%), джаз (12%), рок (11%).

Среди времен года работа HR в большей степени ассоциируется с осенью (37%) или с летом (32%).

Если сравнивать с ролями в футбольной команде, то HR-специалист подходит больше всего на роль тренера (21%) или нападающего (17%), по мнению самих представителей HR.

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