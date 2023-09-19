На Урале девушка спрыгнула с третьего этажа, чтобы спастись от напавшего на нее сожителя

В городе Артемовский Свердловской области девушка спрыгнула с балкона, спасаясь от ревнивца. Об этом пишет E1.RU, ссылаясь на материалы Свердловского областного суда.

По данным источника, женщина пострадала от нападения своего сожителя, который приревновал ее и избил на глазах у плачущих детей. Пострадавшая сумела отбиться от мужчины, но он начал душить ее проводом от чайника.

В этот момент девушка и решилась на прыжок. Упав с высоты третьего этажа, она уцелела, а затем добралась до соседей и попросила помощи. Потерпевшую госпитализировали. Подозреваемого вскоре задержали, но он так и не признал свою вину.

В июле мужчину отправили на шесть лет в колонию строгого режима. Осужденный пытался обжаловать приговор, однако суд апелляционной инстанции оставил его без изменения.

Ранее семиклассница сбежала от домогательств пьяного отца, выпрыгнув из окна.