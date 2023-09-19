Более 150 компаний стали участниками форума «Сделано в России»

Более 150 компаний представлены на международном экспортном форуме «Сделано в России», который проходит 19-20 октября в московском Манеже. Об этом сообщает пресс-служба форума.

На форуме представят главные российские инновации, расширят деловые связи, обсудят новые векторы развития, наладят поддержку и обмен опытом.

«В 2022 году экспортеры столкнулись с новыми сложностями – санкции, рестрикции и ограничения для российского бизнеса. Но несмотря ни на что, бизнес находит возможности для развития и вывода своей продукции на новые рынки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что помимо насыщенной деловой программы, гостей форума ждет обширная выставочная часть. Так, 78 российских компаний покажут на своих стендах лучшие экспортные продукты. Еще 108 представлены в электронном каталоге.

Как уточнили организаторы форума, география участников охватывает 46 регионов. При этом больше всего заявок поступило из Центрального федерального округа (42 заявки), на втором месте Северо-Западный (11 заявок), замыкает тройку лидеров Сибирь (9 заявок).

Выставка поделена на кластеры: «Промышленность», «Экология», «Умный город», «IT», «Медицина», «Строительство», «Техника АПК», «Образование», «Товары потребления».

Отмечается, что лучшие кейсы будут отмечены 20 октября 2023 года на церемонии награждения победителей федерального этапа Всероссийского конкурса «Экспортер года».

Напомним, в 2022 году форум «Сделано в России» посетили 78 иностранных делегаций – это в пять раз больше, чем годом ранее. Свои разработки и технологии представили 134 российских компании. За три дня состоялись около 40 деловых сессий, более 300 B2B-встреч. Количество участников превысило 5600 человек.