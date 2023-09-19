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ФСБ пресекла деятельность двух крупных нарколабораторий в Ростове

Mash: в Ростове ФСБ пресекла деятельность двух крупных нарколабораторий

В Ростове сотрудники ФСБ пресекли деятельность двух нарколабораторий и изъяли 17 килограммов мефедрона. Об этом сообщает Don Mash.

По данным источника, организаторами незаконного бизнеса являются двое граждан РФ. Сотрудникам ФСБ удалось на них выйти после задержания перевозившего наркотики в особо крупных размерах жителя Ростова. Запрещенные вещества злоумышленники реализовывали через анонимный интернет-магазин.

Во время обысков в лабораториях по изготовлению наркотиков сотрудники ФСБ изъяли более 17 килограммов готового мефедрона и еще 180 килограммов прекурсоров. По факту обнаружения нарколабораторий и установления деталей работы преступников возбуждено уголовное дело о подготовке к незаконному сбыту наркотических веществ в особо крупном размере.

Ранее в Калининграде задержали мужчину, который делал закладки во время прогулок с ребенком.

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