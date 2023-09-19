Вирусолог развеял миф об опасности нового штамма коронавируса «пирола»

Новый штамм коронавируса «пирола», являющийся подвидом «омикрона», похож на своих предшественников: он заразен, но почти не опасен. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, вирусолог Алексей Аграновский.

«Возможно, потребуется переделка вакцины под «омикрон», и, в частности, под этот штамм. Потому что они меняются, они уходят от антител, которые образовались в ответ на ранее перенесенные коронавирусные инфекции. Это становится одной из сезонных ОРВИ», — отметил Аграновский.

Он добавил, что возвращения антиковидных мер в России ждать не стоит. По мнению эксперта, власти не будут снова вводить масочный режим и изоляцию.

С 11 по 17 сентября в России, по данным Федерального Оперштаба, показатель заболеваемости COVID-19 увеличился на 48% по сравнению с предыдущей неделей и составил 8,2 на 100 тыс. человек. Подъем количества ковид-положительных пациентов зафиксировали в 70 субъектах РФ.

19 сентября в Коммунарке снова открыли ковидарий. Он рассчитан на 60 мест, сейчас там находятся более 20 пациентов.

Ранее россиянам объяснили, кому нужно поторопиться с вакцинацией от COVID-19.