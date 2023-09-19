Россиянам рассказали, сколько может длиться простуда и когда стоит обратиться к врачу

Простуда в норме должна длиться не более пяти-семи дней, рассказал «Москве 24» врач-терапевт Алексей Хухрев.

«Если спустя указанное время человек не выздоравливает, это повод обратиться к врачу. Особенно если температура только нарастает, в то время как обычно к пятому дню болезни она уходит», — сказал специалист.

При этом нормы по допустимому количеству болезней для одного человека за сезон нет, продолжил он. Хухрев пояснил, что простуду могут вызвать десятки вирусов, поэтому пациент может болеть несколько раз.

«Если он заразился аденовирусом, то потом у него сохранится к нему иммунитет на какое-то время. Но это не значит, что человек не сможет заболеть другим респираторным вирусом, если в его организм попадет новый возбудитель», — заключил терапевт.

Врач-оториноларинголог «СМ-Клиника» для детей Ольга Бегашева до этого говорила, что один из самых важных пунктов в профилактике ОРВИ и гриппа — соблюдение санитарно-гигиенических норм. В частности, регулярное проветривание помещения, кварцевание, влажная уборка, а также тщательное мытье рук всеми членами семьи.

Ранее ученые выяснили, что пребиотики могут сокращать количество простуд.