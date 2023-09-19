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Двое мужчин похитили женщину на дорогом автомобиле и требовали выкуп 10 млн долларов

В Москве задержаны двое мужчин, которые похитили женщину и ее Porsche Cayenne

В центре Москвы злоумышленники похитили женщину и ее дорогостоящий внедорожник, после насильно удерживали ее в коттедже за городом и требовали выкуп 10 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс служба СК Москвы в Telegram-канале.

Инцидент произошел 21 августа, на парковке возле Пресненской набережной, злоумышленники похитили жительницу Москвы, завладели ее автомобилем марки Porsche, они вывезли женщину в загородный коттедж, где незаконно удерживали почти неделю.

Преступники связывались с матерью похищенной и требовали с нее выкуп в размере 10 миллионов долларов. По факту похищения человека было возбуждено уголовное дело, личности двух подозреваемых в совершении преступления удалось установить.

Мужчины задержаны, им предъявлено обвинение, следователи устанавливают их сообщников.

Ранее бывшие клиенты адвоката похитили его и избили, требуя возврата денег за юридические услуги.

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