Двое мужчин похитили женщину на дорогом автомобиле и требовали выкуп 10 млн долларов

В центре Москвы злоумышленники похитили женщину и ее дорогостоящий внедорожник, после насильно удерживали ее в коттедже за городом и требовали выкуп 10 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс служба СК Москвы в Telegram-канале.

Инцидент произошел 21 августа, на парковке возле Пресненской набережной, злоумышленники похитили жительницу Москвы, завладели ее автомобилем марки Porsche, они вывезли женщину в загородный коттедж, где незаконно удерживали почти неделю.

Преступники связывались с матерью похищенной и требовали с нее выкуп в размере 10 миллионов долларов. По факту похищения человека было возбуждено уголовное дело, личности двух подозреваемых в совершении преступления удалось установить.

Мужчины задержаны, им предъявлено обвинение, следователи устанавливают их сообщников.

Ранее бывшие клиенты адвоката похитили его и избили, требуя возврата денег за юридические услуги.