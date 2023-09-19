Минздрав Екатеринбурга сообщил о тяжелом состоянии упавшей на рельсы в метро женщины

В Екатеринбурге упавшая на рельсы в метро женщина находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает Минздрав Свердловской области в своем Telegram-канале.

На данный момент беременная горожанка находится в реанимации.

Накануне женщина оказалась на рельсах станции метро «Проспект Космонавтов». По словам очевидцев, она стояла у края платформы, после чего упала. Из-за инцидента работу метрополитена временно прекратили.

По словам родных, женщина не могла спрыгнуть с платформы намеренно. Наиболее вероятно, у нее закружилась голова.

После произошедшего медики доставили беременную пострадавшую в больницу, где ее прооперировали.

Ранее в Ленобласти полицейские приняли у женщины преждевременные роды.