В России резко выросла заболеваемость COVID-19

Заболеваемость ковидом в России за минувшую неделю выросла на 48%, а число госпитализаций увеличилось на 20,6%. Об этом федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил журналистам.

Уточняется, что число госпитализаций увеличилось в 42 субъектах Российской Федерации, заболеваемость выросла в 70 российских регионах.

18 сентября врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявлял, что в России наблюдается ухудшение эпидобстановки, поэтому теоретически можно ожидать появления еще более опасного штамма COVID-19.

По его словам, доминирующим штаммом в последнее время стал «пирола», спровоцировавший вспышку заболеваемости в ряде стран северного полушария. Специалист отмечал, что этот вариант коронавируса обходит ранее приобретенный иммунитет. Однако он также допустил, что возможно появление и еще более опасного штамма.

Кандидат медицинских наук, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, инфекционист Георгий Викулов до этого рассказал «Газете.Ru», что ближе к зиме станет ясно, введут ли в регионах России масочный режим в связи со штаммом коронавируса «пирола».

Ранее в Кремле оценили возможность ввода антиковидных ограничений.