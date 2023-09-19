На Кубани мужчина и женщина закидали пятиэтажку камнями

В Краснодаре женщина и мужчина забросали дом булыжниками. Об этом сообщает Telegram-канал «ТК Краснодар».

По словам очевидцев, инцидент произошел у пятиэтажки на пересечении улиц Красноармейская и Чапаева.

«Около четырех часов утра какие-то сверхразумы швыряли камни и разбили стекло на балконе. Зачем и почему — неизвестно», — рассказали краснодарцы.

На одном из опубликованных каналом видео мужчина и женщина подбирают на дороге рядом со строящимся домом камни и бросают в пятиэтажку. При этом нарушители громко смеются, а затем скрываются с места инцидента. На другом видео, снятым пострадавшими жильцами, показан гигантский кусок кирпича, который влетел в окно и разбил его.

Ранее в Уфе мужчина забросал камнями маршрутку и напал на водителя.