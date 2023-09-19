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В Москве вырос спрос на витамины

«Чек Индекс»: спрос на витамины в Москве в сентябре вырос на 31%

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Depositphotos

За первые две недели сентября число покупок витаминов в Москве выросло на 31% по сравнению с аналогичным периодом в августе, показали данные, которые «Москве 24» предоставили специалисты аналитического ресурса «Чек Индекс» (принадлежит компании «Платформа ОФД»).

Специалисты проанализировали продажи витаминов в столице и выяснили, что средний чек на них в начале осени составлял 511 рублей, что на 11% выше, чем в прошлом месяце. Кроме того, был зафиксирован увеличенный спрос на эту продукцию.

«С наступлением более холодного сентябрьского периода и стартом учебного, делового сезонов — в сентябре выше и спрос на витамины», — говорится в исследовании.

Наибольшим спросом у москвичей пользовались витамин C и аскорбиновая кислота, поливитамины и универсальные витаминные комплексы, а также витаминные комплексы для женщин.

Накануне иммунолог Владимир Болибок говорил, что, в России приближается новая волна заболеваемости COVID-19, пик которой придется на октябрь-ноябрь. Он посоветовал заранее начать прием витаминов, чтобы подготовиться к сезону повышенной заболеваемости.

Ранее россиянам перечислили овощи и фрукты, которые должны быть в рационе осенью.

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