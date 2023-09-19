В Сокольниках возобновил работу ковидный госпиталь

Ковидный госпиталь в Сокольниках вернулся к работе из-за роста числа заболевших COVID-19 в первой половине сентября, сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источники в столичном здравоохранении.

В период с 4 по 10 сентября в Москве зарегистрированы 3040 случаев заболевания ковидом, при этом были госпитализированы 510 человек. По сравнению с аналогичным периодом в августе, рост числа госпитализированных составил 67%.

По данным канала, сотрудникам ковидного госпиталя в Сокольниках предписано полностью подготовить все оборудование, медикаменты и системы функционирования. Госпиталь должен вернуться к работе начиная с сегодняшнего дня, 19 сентября.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что в России наблюдается ухудшение эпидобстановки, поэтому теоретически можно ожидать появления еще более опасного штамма коронавируса.

Он уточнил, что доминирующим штаммом в последнее время стал «пирола», который уже спровоцировал вспышку заболеваемости в ряде стран северного полушария.

Ранее ученые предупредили о растущей опасности возникновения новой эпидемии чумы.