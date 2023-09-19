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В МЧС предупредили о сильном тумане в Москве

МЧС: до утра вторника в Москве ожидается туман с ухудшением видимости

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

На территории Москвы до утра 19 сентября ожидаются неблагоприятные погодные условия. Об этом говорится в экстренном предупреждении на сайте главного управления МЧС России по столице.

В сообщении уточняется, что до 8:00 вторника, 19 сентября, местами в Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 200–500 м.

В ведомстве водителям автомобилей рекомендовали снизить скорость, увеличить дистанцию в транспортном потоке, а также избегать внезапных маневров.

До этого ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявляла, что сентябрь в 2023 году может войти в топ-10 самых сухих за всю историю метеонаблюдений, потому что в этот период был зафиксирован дефицит осадков. По ее словам, этот месяц будет теплее нормы, поскольку в столице наблюдается положительная аномалия в районе 2–3 градусов.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также прогнозировал, что антициклон-трансформер принесет в Россию небывалую за 100 лет субтропическую жару. По его мнению, в субботу, 23 сентября, будет повторен или даже побит рекорд 1924 года, когда в Москве было зафиксировано +25,4°С.

Ранее стало известно, какие регионы России затронет второе бабье лето.

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