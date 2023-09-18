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В Иркутске перестрелка на почве ненависти закончилась госпитализацией одного из участников

В Иркутске мужчины устроили перестрелку и поножовщину из-за ревности

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В Иркутске возбудили уголовное дело после перестрелки на почве ревности к общей знакомой. Об этом сообщает Следственный комитет России по региону.

Инцидент произошел на улице Пискунова. Находясь около одного из местных супермаркетов, мужчины стали стрелять друг в друга. После этого они забежали в здание и один из оппонентов нанес второму ножевые ранения. На видео заметно, как на полу остались следы крови.

В результате пострадавшего госпитализировали. Врачи оказали ему всю необходимую помощь, здоровью мужчины ничего не угрожает.

Правоохранители изъяли травматическое оружие. Возбуждено уголовное дело. На данный момент следователи изучают видеозаписи с места и допрашивают свидетелей.

Ранее в Ленобласти на стройке мигрант сильно ударил своего соотечественника складным ножом.

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