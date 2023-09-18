Пятеро израильтян обвиняются в групповом изнасиловании 20-летней туристки на Кипре

На Кипре пятерых израильтян подозревают в изнасиловании 20-летней британской туристки. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам пострадавшей, в начале сентября она проводила время с группой израильтян в возрасте от 19 до 20 лет на вечеринке у бассейна в ее трехзвездочном отеле. Как пишет источник, они также отдыхали на кипрском курорте Айя-Напа.

Свидетели отмечали, что заметили, как потерпевшая вылезла из окна номера на втором этаже гостиницы и убежала, спасаясь от преследования. Молодых людей, которых девушка обвинила, поймали. Четверо из них опознала сама пострадавшая перед своим возвращением в Великобританию. Все мужчины, уроженцы города Мажд-эль-Курум в Северном округе Израиля, утверждают, что секс был по обоюдному согласию.

В комнате, в которой предположительно произошло групповое изнасилование, на полу и на простынях эксперты нашли следы крови. Женщина, на чьем теле зафиксировали наличие синяков и травм, подтверждающих ее показания, рассказала полиции, что злоумышленники завели ее в гостиничный номер силой. Сначала на нее якобы напал мужчина, который пытался флиртовать, а затем к нему присоединились остальные.

Слова поддержки в адрес пострадавшей высказала ее соотечественница, которая в 2019 году пережила аналогичное нападение. Однако через некоторое время ее саму сделали обвиняемой по делу о даче ложных показаний. Тогда полиция отвергла заявления девушки и заявила, что она выдумала насильников.

«Мы рады, что дело продвигается, и надеемся на справедливое решение», — сказал адвокат, который сейчас представляет интересы туристки, пострадавшей в Айя-Напе, а четырьмя годами ранее выступал в защиту ее «предшественницы».

18 сентября все пятеро предстали перед судом, следующее заседание по этому делу состоится 5 октября.

Ранее в Греции мужчина изнасиловал 19-летнюю туристку, накачав ее веселящим газом.