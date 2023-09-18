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Под Геленджиком спасатели привлекли Ми-8 для тушения нового пожара в лесу

Под Геленджиком загорелся лес на площади около гектара

Под Геленджиком пожарные ликвидируют крупный пожар в лесу. Об этом сообщает МЧС региона.

Инцидент произошел недалеко от села Возрождение. Площадь возгорания составила около гектара, пламя охватило Геленджикское и Кабардинское участковые лесничества.
На данный момент на месте работают спасатели. К тушению привлекли 118 человек и 11 единиц техники. При этом в мероприятии участвует вертолет Ми-8.

Известно, что авиация уже израсходовала 12 тонн воды для тушения пожара. Ликвидировать возгорание сложно, так как на месте сильный ветер, который значительно усугубляет ситуацию. О пострадавших не сообщается.

Ранее в Турции загорелся один из самых популярных туристических базаров.

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