Под Геленджиком спасатели привлекли Ми-8 для тушения нового пожара в лесу

Под Геленджиком пожарные ликвидируют крупный пожар в лесу. Об этом сообщает МЧС региона.

Инцидент произошел недалеко от села Возрождение. Площадь возгорания составила около гектара, пламя охватило Геленджикское и Кабардинское участковые лесничества.

На данный момент на месте работают спасатели. К тушению привлекли 118 человек и 11 единиц техники. При этом в мероприятии участвует вертолет Ми-8.

Известно, что авиация уже израсходовала 12 тонн воды для тушения пожара. Ликвидировать возгорание сложно, так как на месте сильный ветер, который значительно усугубляет ситуацию. О пострадавших не сообщается.

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