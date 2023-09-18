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Стали известны подробности обстрела центра Донецка со стороны ВСУ

Пушилин: при обстреле центра Донецка со стороны ВСУ никто не пострадал

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Пресс-служба Дениса Пушилина

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр Донецка, в результате чего было повреждено здание региональной администрации. Об этом через личный Telegram-канал сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры», — подчеркнул он.

По словам Пушилина, во время атаки никто из местных жителей не пострадал. Тем не менее он уточнил, что на данный момент информация предварительная.

Днем 18 сентября представительство республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщило об обстреле Донецка со стороны украинских военных. В заявлении говорилось, что бойцы ВСУ использовали реактивные системы залпового огня и выпустили по центру населенного пункта три снаряда.

Соответствующую информацию подтвердил мэр города Алексей Кулемзин. Как он сказал, в зоне риска оказался бульвар Пушкина.

В то же время стало известно, что у здания администрации ДНР произошли несколько взрывов. Согласно предварительным данным, зафиксировано одно прямое попадание в постройку.

Ранее в Курской области заявили об обстреле монастыря со стороны ВСУ.

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