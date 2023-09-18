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Стало известно, когда в Петербурге включат отопление

Отопление в Петербурге могут начать включать в конце сентября

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Председатель городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению Станислав Протасов заявил, что власти Санкт-Петербурга из-за теплой погоды планируют приступить к периодическому протапливанию и регулярному отоплению не раньше, чем в конце сентября, передает РИА Новости.

«В настоящее время комитетом по энергетике и инженерному обеспечению совместно с Росгидрометом проводится ежедневный мониторинг прогноза погоды в целях определения точной даты начала отопительного сезона», — сказал он.

До этого сообщалось, что власти Екатеринбурга приняли решение начать отопительный сезон 11 сентября.

В конце августа россиян предупредили об опасности старых покрашенных батарей. Специалист пояснил, что ржавчина распространяется по трубам дома, скапливается в некоторых местах и в результате этого может произойти разрыв батареи. Эксперт также отметил, что многие верят в надежность чугунных батарей и при появлении ржавчины закрашивают их или закрывают экраном под цвет интерьера.

Ранее россиянам назвали топ заблуждений жильцов о работе управляющей компании.

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