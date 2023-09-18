В Калининграде задержали мужчину, который делал закладки во время прогулок с ребенком

В Калининграде мужчину обвиняют в сбыте наркотиков во время прогулок с сожительницей и ее младенцем. Об этом сообщает МВД региона.

Полиция обратила внимание на пару и ребенка во время одной из прогулок. Сожители сильно нервничали.

«На глазах стражей правопорядка женщина выронила из рук пустой шприц, а ее компаньон закинул под стоявшую рядом машину пакет с 96 свертками с «солью», — сообщается в публикации.

В результате пару задержали. Ребенка передали медикам, которые направили его в одну из областных больниц.

В отношении матери ребенка составлен административный протокол. Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье о распространении наркотических веществ. Как удалось выяснить полиции, его возлюбленная не принимала участия в процессе.

Ранее в Москве двое молодых людей напали на женщин с битами, приняв их за закладчиков.