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Стало известно о взрывах у здания администрации главы ДНР

РИА Новости: в центре Донецка произошли взрывы

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Взрывы прозвучали у здания администрации главы Донецкой народной республики (ДНР) в центре Донецка. Об этом сообщает РИА Новости.

По предварительной информации, зафиксировали как минимум одно попадание в здание.

По информации представительства республики в СЦКК, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 14:50 выпустили по центру муниципального образования три снаряда из РСЗО. Данные о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступали.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин подтвердил, что центр города оказался под ударом. Он уточнил, что в зону риска попал бульвар Пушкина.

5 сентября, по словам Кулемзина, в результате обстрела со стороны украинской армии Куйбышевского района повреждения получил детский сад №364 по улице Зуевская. В этот же день снаряд ВСУ попал в здание детсада №191 по улице Зоологическая.

Накануне украинские войска обстреляли центр Донецка. В городе прогремели как минимум четыре взрыва. На пересечении проспекта Ватутина и улицы Университетской местные жители видели густой дым.

Ранее украинская армия обстреляла участковую избирательную комиссию в Запорожской области.

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