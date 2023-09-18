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В Китае выхода на пенсию ожидают рекордное число человек

SCMP: в 2023 году в Китае ожидают выхода на пенсию рекордных 28 млн человек

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Global Look Press

В Китае в этом году число пенсионеров увеличится более чем на 28 миллионов человек, что станет рекордом в истории страны, пишет South China Morning Post, ссылаясь на заместителя ректора Народного университета Китая, директора института геронтологии Ду Пэн.

Отмечается также, что в ближайшее годы число пенсионеров будет увеличиваться более чем на 20 миллионов человек каждый год из-за бума рождаемости в 1960-е годы.

Пенсионный возраст в КНР является одним из самых низких в мире и на протяжении более 40 лет не менялся. Для мужчин он составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин (50 лет для женщин, занимавшихся физическим трудом).

«Повышение пенсионного возраста — это глобальный тренд», — отметил Ду Пэн.

В публикации говорится, что стране необходимо принимать меры для изменения национальной пенсионной системы, так как это снизит нагрузку на экономику страны. Стимулирование занятости пожилых граждан могло бы стать одним из шагов в этом направлении.

Власти Китая заявили об увеличении пенсионного возраста в 2021 году в рамках 14-го пятилетнего плана социально-экономического развития страны с 2021 по 2025 год. Планировалось поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет. Но пока конкретные шаги в этом направлении сделаны не были.

В марте президент Китайской академии труда и социального страхования Цзинь Вейган сообщал, что Китай рассматривает возможность повышения пенсионного возраста.

Ранее экономист оценил идею понизить пенсионный возраст ухаживающим за инвалидами.

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