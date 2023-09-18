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Пьяный мужчина приставал к девочкам на детской площадке в Петербурге

«Фонтанка»: в Петербурге задержали пьяного мужчину, пристававшего к детям

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

В Невском районе Петербурга школьницы заявили о домогательствах незнакомца на детской площадке. Об этом сообщает «Фонтанка».

На Искровском проспекте в Петербурге к сотрудникам Росгвардии подошла заплаканная 13-летняя школьница, она рассказала стражам порядка, что в соседнем дворе к ней и ее подругам приставал молодой мужчина.

По словам девочки, он пытался залезть руками под одежду и предлагал девочкам деньги, если они пойдут с ним. Когда подруги решили уйти с площадки, мужчина начал их преследовать и угрожать.

Росгвардейцы задержали во дворе дома 24-летнего местного жителя, на которого указали пострадавшие, его доставили в отдел полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Бурятии школьница заявила, что педагог школы искусств приставал к ней на линейке.

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