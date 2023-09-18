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Россиянам рассказали, опасен ли новый вариант коронавируса «пирола»

Вирусолог Зверев: новый вариант коронавируса «пирола» не будет протекать тяжело

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Depositphotos

Новый вариант коронавируса, который получил название «Пирола», не опасен для тех, кто уже переболел вариантами «омикрона», рассказал RT заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.

«Я только что вернулся из Китая, где проходил форум, посвященный ковиду. Там говорили в том числе про вариант «пирола». Ученые не рассматривают «пиролу» в качестве возможной причины новой волны «омикрона». Это лишь продолжение того, что уже есть: люди, которые переболели вариантами «омикрона», не должны заболеть, у них должен сохраниться иммунитет. Опасений насчет того, что «пирола» будет протекать тяжело, нет», — отметил Зверев.

По мнению эксперта, в ближайшем будущем ожидается рост заболеваемости среди населения, в том числе, из-за того, что осень является сезоном распространения респираторных инфекций. Для защиты от болезней вирусолог посоветовал соблюдать масочный режим в местах скопления людей, наладить питание и режим дня.

Кандидат медицинских наук, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, инфекционист Георгий Викулов до этого рассказал «Газете.Ru», что ближе к зиме станет ясно, введут ли в регионах России масочный режим в связи со штаммом коронавируса «Пирола».

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали об особенностях нового штамма коронавируса.

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