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Причиной падения самолета на машину с семьей в Италии могла стать стая птиц

la Stampa: птицы могли стать причиной падения самолета на машину в Италии

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Massimo Pinca/Reuters

Птицы, попавшие в двигатели самолета, могли стать причиной падения воздушного судна на машину с семьей в Италии. Об этом сообщает la Stampa.

По данным следствия, падение самолета пилотажной группы Frecce Tricolore могло произойти из-за стаи птиц. Воздушный борт в момент крушения совершал тренировочный полет. Пилоту удалось катапультироваться.

Инцидент произошел 16 сентября на аэродроме под Турином. При попытке совершить посадку самолет за пределами взлетно-посадочной полосы упал на автомобиль, в котором находилась семья из четырех человек.

В первой половине июня Росавиация сообщила, что российские самолеты стали получать повреждения от птиц на 82% чаще. Агентство связывает это с недочетами в работе аэропортов и авиакомпаний.

Ранее американский истребитель F-18 потерпел крушение в Сан-Диего.

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