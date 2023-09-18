Причиной падения самолета на машину с семьей в Италии могла стать стая птиц

Птицы, попавшие в двигатели самолета, могли стать причиной падения воздушного судна на машину с семьей в Италии. Об этом сообщает la Stampa.

По данным следствия, падение самолета пилотажной группы Frecce Tricolore могло произойти из-за стаи птиц. Воздушный борт в момент крушения совершал тренировочный полет. Пилоту удалось катапультироваться.

Инцидент произошел 16 сентября на аэродроме под Турином. При попытке совершить посадку самолет за пределами взлетно-посадочной полосы упал на автомобиль, в котором находилась семья из четырех человек.

В первой половине июня Росавиация сообщила, что российские самолеты стали получать повреждения от птиц на 82% чаще. Агентство связывает это с недочетами в работе аэропортов и авиакомпаний.

Ранее американский истребитель F-18 потерпел крушение в Сан-Диего.