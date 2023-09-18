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Сын толкал инвалидную коляску матери 1,5 км, чтобы пройти границу РФ с Эстонией

Беженка с Украины пересекала границу РФ с Эстонией на коляске из-за запрета

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Depositphotos

Украинской беженке из Мариуполя с терминальной стадией рака пришлось пересекать российско-эстонскую границу на инвалидной коляске из-за запрета властей Эстонии на въезд автомобилей с российскими номерами. Об этом сообщает русская служба Би-би-си.

Как пишет издание, ее сын полтора километра толкал коляску с ней в приграничной зоне, переходя мост через Нарву. Женщину побоялись отправить через границу на реанимобиле, опасаясь конфискации автомобиля.

После начала военных действия женщина отказалась покидать Мариуполь, и семья уехала без нее. Когда состояние женщины ухудшилось, родственники обратились к волонтерам из Санкт-Петербурга, чтобы они помогли ее вывезти в Эстонию. Би-би-си отмечает, что последний раз частный реанимобиль пересекал российско-эстонскую границу две недели назад, при этом тогда машину пропустили, но эстонские пограничники предупредили, что скорее всего бригаду скорой больше не пустят через границу.

Женщину повезли к границе на обычной легковой машине, из-за чего ей пришлось выстоять большую очередь на пограничном КПП, ее сына увели на дополнительный допрос пограничники. После прохождения российского КПП сын женщины шел полтора километра пешком, толкая коляску матери. На эстонской стороне их встретили волонтеры с реанимобилем.

Издание подчеркивает, что в общей сложности на дорогу у семьи ушло семь часов, при этом раньше на реанимобиле волонтеры преодолевали этот путь 2,5-3 часа.

Ранее сообщалось, что россияне не смогут пересечь границу Польши на автомобиле с российскими номерами с 17 сентября. На прошлой неделе аналогичные ограничения ввели Финляндия, Эстония, Литва и Латвия. Обсуждают необходимость запрета и в Норвегии — последней стране Шенгенской зоны, граничащей с Россией, куда россияне пока могут въехать на машине.

Ранее Эстония ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.

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